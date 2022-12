La Gazzetta titola: "Il Diavolo ha due spine. Maignan sempre out, Origi una delusione"

MilanNews.it

"Il Diavolo ha due spine. Maignan sempre out, Origi una delusione. La rimonta del Milan ricomincia in salita": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il portiere francese starà fuori almeno fino a metà gennaio, mentre non è iniziata al meglio l'avvenutura rossonera del centravanti belga che finora è stato condizionato parecchio da diversi problemi fisici.