La Gazzetta titola: "Il Milan secondo Ibra. Ora Zlatan gioca così"

Zlatan Ibrahimovic è il protagonista delle prime pagine della Gazzetta dello Sport uscita in edicola questa mattina. La rosea propone un profilo del ruolo dello svedese a un paio di mesi dal suo ritorno in rossonero da dirigente, scelto direttamente da Gerry Cardinale. Il titolo recita: "Il Milan secondo Ibra". Nell'occhiello si legge: "Consiglia Cardinale, dialoga con Pioli e tutta la squadra. Ora Zlatan gioca così". Poi nel sottotitolo viene aggiunto: "Da super consulente della proprietà, lo svedese si muove a tutto campo: dai colloqui a Milanello al coinvolgimento con altre aree del club".

La Gazzetta propone una ricetta in quattro passaggi. Il primo legato alla proprietà, con Ibra scelto direttamente da Cardinale di cui è diretto interlocutore. Aiuta il manager americano con la sua sconfinata esperienza. Poi c'è la vicinanza alla squadra, con Zlatan che frequenta Milanello e soprattutto ha un confronto diretto e costante con i giocatori. Importante anche il ruolo di Ibra fuori dal campo, con lo svedese protagoniste per operazioni di marketing e commerciali. Infine l'interesse per i giovani: anche per i due figli che giocano nel settore giovanile rossonero, Ibra segue da vicino gli sviluppi delle squadre giovanili rossonere.