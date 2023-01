La Gazzetta titola: "Inter e Milan, lo stadio per due non basta"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola propone un approfondimento legato al tema dello stadio con il progetto di Milan e Inter che, sul tavolo da oltre tre anni, ancora non è stato avviato per le lungaggini burocratiche e non solo. Il titolo a tutta pagina recita: "Inter e Milan, lo stadio per due non basta". I due club milanesi hanno sempre dichiarato di vole continuare a condividere lo stadio insieme, una rarità nel calcio europeo di oggi: in tutte le grandi città come Londra, Barcellona, Manchester, Madrid ogni squadra ha il suo impianto. Le ragioni sono principalmente finanziarie: insieme Milan e Inter avrebbero una potenza economica più ampia da sfruttare per un'opera edilizia che ha dei costi molto importanti. Infatti il progetto della Cattedrale, che ora rischia di non vedere la luce a causa del vincolo, costerebbe 600 milioni di euro: costi insostenibili da soli. Dunque, anche se venisse attivato il piano B di Sesto, sembra difficile che i due club possano separarsi.