La Gazzetta titola: "Inter-Milan al vertice da sole: è la prima volta nella storia"

La Gazzetta dello Sport questa mattina fa un po' di storia del derby e racconta tramite numeri, statistiche e precedenti l'eterna sfida tra Inter e Milan. Questo il titolo della rosea che punta su una particolarità inedita della stracittadina di Milano di quest'anno: "Inter-Milan al vertice da sole: è la prima volta nella storia". Dopo tre giornate entrambe le squadre hanno vinto tre partite su tre e sono appaiate in testa alla classifica, con lo stesso numeri di gol (8).

L'unica differenza sono le reti subite: ancora zero per i nerazzurri, due per i rossoneri. Non è l'unico record: nell'anno solare 2023 sarà il quinto derby tra le milanesi, i primi quattro sono andati tutti nelle mani dell'Inter.