La Gazzetta titola: "L'attacco perduto. Da Leao a Giroud: è sparito il gol"

Il tema dell'attacco senza gol è quello principale in questi giorni in casa rossonera. E grazie tante: nelle ultime quattro partite tra campionato e Champions solo una rete, quella di Pulisic a Genoa arrivata tra l'altro poco prima del novantesimo. La Gazzetta dello Sport titola così in merito: "L'attacco perduto". Nell'occhiello si dividono le colpe: "Milan senza mira. Da Leao a Giroud: è sparito il gol. E Jovic è un flop".

Male le stelle rossonere: Leao non segna da un mese, Giroud da quasi due. Non aiutano neanche i rincalzi: Okafor ha avuto un buon momento ma ora deve ritrovare condizione, Chukwueze si è infortunato senza contribuire alla causa, Jovic al momento è un flop totale. Eppure i rossoneri le occasioni se le costruiscono: in Champions il Milan è nella top 5 delle squadre che hanno tirato di più (50) e nella top 10 di quelle che hanno tirato di più in porta (15). Il risultato però è impietoso: zero gol. In Serie A la storia è simile: la percentuale realizzativa dei rossoneri è identica a quella dell'Inter capolista. Eppure da due partite il tabellino rimane intonso.