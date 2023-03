La Gazzetta titola: "L'evoluzione di Pioli. Milan rinato in 20 giorni"

La Gazzetta dello Sport dedica un approfondimento alla rinascita del Milan, avvenuta nelle ultime due settimane, dal 10 febbraio in avanti. Il titolo recita: "L'evoluzione di Pioli". Nel sottotitolo si specifica: "Milan rinato in 20 giorni. Le chiavi? Pressione, idee e Thiaw".

I rossoneri sono riusciti a rialzarsi sicuramente trovando la condizione migliore di alcuni giocatori e la fiducia, ritornata con le prime vittoire. Ma la rosea sottolinea come con il nuovo assetto la squadra di Pioli sia riuscita a ritrovare sia un gioco di pressione (quasi) a tutto campo, sia nuove idee. Molto ha dato anche l'innesto di Malick Thiaw che si sposa bene con le caratteristiche di Kalulu e Tomori e che garantisce una soluzione contraerea come dalle parti di Milano non se ne vedevano da tempo.