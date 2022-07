La Gazzetta titola: "Leao, voglia di Milan"

MilanNews.it

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Leao, voglia di Milan". Il portoghese, rientrato ieri a Milanello con grande entusiasmo per il suo primo allenamento stagionale, è sempre in trattativa per il rinnovo con il club di via Aldo Rossi, che dirà no a tutte le eventuali offerte che arriveranno e che è pronto a mettere sul piatto un contratto da 6 milioni di euro all'anno.