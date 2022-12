La Gazzetta titola: "Lezione di inglese. E l'attacco ora preoccupa"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport uscita in edicola questa mattina ha titolato così sulla sfida persa ieri dal Milan in amichevole contro il Liverpool: "Lezione di inglese". E poco sotto: "Milan battuto dal Liverpool. E l'attacco ora preoccupa". La squadra di Pioli è stata sconfitta nettamente per 4-1 dalla formazione di Jurgen Klopp ma non è tanto il risultato a preoccupare (che ci sta contro una squadra che riprenderà tra cinque giorni la sua stagione ufficiale) ma più la sitauzione offensiva: con Ibra sulla via del recupero e Giroud in Qatar, di certo non ci voleva lo stop di Origi per un affaticamento muscolare. Il campionato si avvicina e Lazetic è stato schierato dal primo minuto ieri.