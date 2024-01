La Gazzetta titola: "Milan alla Ibra. Zlatan a Empoli ispira il Diavolo"

Il Milan ieri è arrivato a Empoli: oggi, alle 12.30, sarà di scena al Castellani per l'ultima partita del girone d'andata di Serie A. Sul treno diretto in Toscana, insieme al gruppo squadra rossonero, c'era anche Zlatan Ibrahimovic che, dopo la trasferta di Salerno, torna al seguito di Calabria e compagni. La Gazzetta dello Sport gli dedica il titolo: "Milan alla Ibra". E poi rincara: "Zlatan a Empoli ispira il Diavolo. Dai gol alla testa si svolta così".

Il pezzo della rosea illustra come Ibra può aiutare il Milan in un momento cruciale della stagione. Nel sottotitolo si legge: "Torna allo stadio per spingere i rossoneri: ecco come cercherà di incidere". Servirà la sua faccia cattiva ma anche avere la sua mente fredda e fame di vittoria. Soprattutto oggi che si affronta l'Empoli penultimo: contro squadre della bassa classifica, i rossoneri hanno faticato parecchio.