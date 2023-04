La Gazzetta titola: "Milan-Napoli: sfida tra modelli"

MilanNews.it

"Milan-Napoli: sfida tra modelli": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in vista dell'andata dei quarti di Champions League di domani sera. La Rosea esalta rossoneri e azzurri che stanno puntando sui giovani e hanno un monte ingaggio nettamente più basso rispetto alle altre squadre ancora in corsa in Coppa. Solo il Benfica è paragonabile alle due formazioni italiane.