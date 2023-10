La Gazzetta titola: "Milan nelle mani di Mirante. Titolare a 40 anni sfida la "sua" Signora"

vedi letture

Domani sera sarà anche la partita di Antonio Mirante che, in pochi giorni, si è ritrovato da essere il terzo portiere a prepararsi a scendere in campo in un Milan-Juventus in cui i rossoneri giocano da capolista. La Gazzetta dello Sport recita: "Para Mirante. Il Milan nelle sue mani. Titolare a 40 anni sfida la "sua" Signora".

Già perchè Mirante cominciò la sua carriera proprio nella Juve e domani, a due anni e mezzo dall'ultima volta, ritroverà la titolarità. Già alcuni record sono stati battuti: se scenderà in campo sarà il portiere più anziano schierato titolare in un confronto tra rossoneri e bianconeri, un incrocio che dura da più di un secolo. Il suo vice invece, potrebbe essere suo figlio: Lapo Nava, 19enne portiere cresciuto nella Primavera.