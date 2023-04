La Gazzetta titola: "Milan, obiettivo finale"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Milan, obiettivo finale": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che la vittoria per 4-0 contro il Napoli in campionato ha riportato ovviamente grande entusiasmo in casa rossonera dove ora si guarda con maggiore fiducia e ottimismo il finale di stagione. Il Diavolo punta ad arrivare tra le prime quattro in Serie A, ma spera anche di andare il più avanti possibile in Champions League.