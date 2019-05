L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Milan-Uefa: un summit per lo sconto". Nella giornata di ieri, l'ad rossonero Ivan Gazidis si è presentato a Nyon dove ha esposto le ragioni del club di via Aldo Rossi in attesa del verdetto della Camera Giudicante dell'UEFA sul trienno 2015-18 che dovrebbe arrivare tra fine maggio e inizio giugno.