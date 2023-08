La Gazzetta titola: "Nella notte di Silvio, il Milan c'è"

"Nella notte di Silvio, il Milan c'è": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri sera nell'amichevole contro il Monza organizzata per ricordare l'ex presidente Berlusconi si è visto un Milan in crescita. In particolare, hanno fatto un'ottima impressione tre nuovi acquisti estivi, vale a dire Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic, autore del gol dei rossoneri nei 90 minuti. Il Diavolo ha poi vinto la sfida ai calci di rigore.