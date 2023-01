La Gazzetta titola: "Pioli si candida. Spalletti ti prendo io"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport propone il Milan come anti-Napoli. I rossoneri, campioni di Italia, sono a 5 punti dai partenopei in cima alla classifica. Il titolo della rosea oggi recita così: "Pioli si candida. Spalletti ti prendo io". Nel sottotitolo si legge: "Testa, crescita e Tonali. Il suo Milan prepara così un'altra rimonta da 5 turni". La squadra rossonera vuole recuperare il Napoli così come ha fatto con l'Inter nel corso della stagione passata anche se il calendario delle prossime cinque gare di Serie A è assolutamente tosto: Roma in casa, Lecce in Salento, Lazio a Roma, Sassuolo in casa e derby.