La Gazzetta titola: "Pulisic senza rivali: americano dell'anno"

La Gazzetta dello Sport questa mattina titola: "Pulisic senza rivali: americano dell'anno". Per la quarta volta in carriera, il numero 11 rossonero Christian Pulisic è stato votato come calciatore statunitense dell'anno. L'attaccante del Diavolo ha battuto la concorrenza di diversi compagni di nazionale e amici, tra cui quella di Yunus Musah suo compagno anche in rossonero.

Pulisic ha commentato con gratitudine e umiltà l'anno appena trascorso: "Il giorno più bello da quando sono in Italia è quello in cui ho firmato con il Milan - ha raccontato Pulisic -. È stata davvero un’emozione forte, qui a Milano c’erano mio padre, alcuni amici e familiari, indimenticabile. Il gol più bello? Quello al Frosinone con lancio di Maignan. L’assist? Quello di sinistro per Giroud contro il Napoli. La miglior partita? Quella di Newcastle, è arrivata negli ultimi minuti ed è stata molto emozionante".