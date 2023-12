La Gazzetta titola: "San Siro rivede Leao e Giroud. Milan, blindare la Champions"

"San Siro rivede Leao e Giroud. Milan, blindare la Champions", titola così l'edizione odierna nelle pagine dedicate ai rossoneri. La squadra di Stefano Pioli alle 12.30 sfiderà il Monza di Raffaele Palladino: tornano titolari Kjaer e Pobega a causa dell'indisponibilità di ieri di Yunus Musah, out a causa di un affaticamento muscolare che lo lascerà in dubbio anche per la sfida di settimana prossima contro la Salernitana.

Per la rosea al Milan ora servono punti importanti per occupare la zona Champions, nonché il reale obiettivo dei rossoneri, che hanno già lasciato troppi punti per strada con la sconfitta casalinga con l'Udinese, il pareggio di Lecce e l'ultima sconfitta in trasferta contro l'Atalanta.