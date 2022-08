La Gazzetta titola su De Ketelaere: "Cdk, a te San Siro"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Cdk, a te San Siro", questo il titolo proposto questa mattina dalla Gazzetta dello Sport su Charles De Ketelaere. Il giovane belga classe 2001 dovrebbe partire titolare, per la prima volta, domani sera contro il Bologna alle 20.45, quando si disputerà la terza giornata di campionato. L'obiettivo è quello di far esaltare uno stadio che già lo ha preso sotto la sua ala protettiva e non vede l'ora di vederlo sbocciare. La rosea, poi, fa un paragone con altri esordi di fantasisti illustri con la maglia del Milan: da Rui Costa a Ronaldinho, passando da Seedorf e, ovviamente, Kakà.