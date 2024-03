La Gazzetta titola sui colloqui di Cardinale in Medio Oriente: "Il fascino del Diavolo"

vedi letture

"Il fascino del Diavolo", con questo titolo questa mattina la Gazzetta dello Sport commenta le notizie inerenti ai colloqui che Gerry Cardinale, proprietario del Milan, sta avendo da alcune settimane con protagonisti del mondo arabo, interessati a investire nel Milan, sponsorizzarlo o addirittura a entrarci come soci di minoranza. La discriminante, per la rosea, è che il club rossonero è in grado di attirare investitori importanti perchè a livello aziendale ha tantissime qualità, che vengono riprese nell'occhiello: "Stadio, storia e conti ok. Così il Milan cerca partner". Il progetto del nuovo impianto fa gola a tutti e promette di aumentare di tanto il valore del club, la storia e i milioni di tifosi sono una qualità da sfruttare, i conti in ordine testimoniano la salute economica.

Cardinale nel summit organizzato dal Financial Times aveva recentemente dichiarato: "Aperti a partner e azionisti di minoranza". In particolare si è parlato tanto di Pif (Public Investment Fund), il fondo sovrano dell'Arabia Saudita, già protagonista nella cordata che ha acquistato il Newcastle nel 2021, ma la verità che Cardinale è in contatto con diverse realtà del Medio Oriente, tutte importanti e tutte potenzialmente interessate a collaborare con il Milan.