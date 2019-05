"La vittoria più amara": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport per commentare il successo di ieri del Milan sul campo della Spal. Nonostante il 3-2 di Ferrara, i rossoneri devono accontentarsi dell'Europa League. Il quinto posto finae è il miglior risultato dal 2013, ma ci sono tanti rimpianti per le chance buttate e per i troppi punti lasciati per strada.