La Gazzetta titola sul Milan: "Pioli, 100 e lode"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul Milan: "Pioli, 100 e lode". Domenica contro il Lecce, il tecnico rossonero ha ottenuto la sua 100^ vittoria sulla panchina del Diavolo. In questo finale di stagione, l'allenatore milanista ha due obiettivi: arrivare tra le prime quattro in campionato e provare ad arrivare in finale di Champions League.