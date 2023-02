La Gazzetta titola sul Milan:"Tutti con De Ketelaere"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

"Tutti con De Ketelaere": è questo il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che apre le pagine sul Milan. Il belga non si sblocca e ha sbagliato un'altra clamorosa occasione anche contro il Monza, ma tutti i suoi compagni e l'allenatore gli stanno facendo sentire la loro vicinanza in questo momento difficile. Tra questi Leao e anche Brahim Diaz, cioè colui che gli ha rubato il posto da titolare in campo.