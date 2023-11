La Gazzetta titola: "Supereroi. Leao-Giroud show"

vedi letture

"Supereroi. Leao-Giroud show": La Gazzetta dello Sport in edicola oggi esalta la prestazione dei due attaccanti rossoneri che hanno segnato i due gol di ieri del Milan contro il PSG. Dopo il match, il portoghese si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo le critiche ricevute nelle ultime settimane: "Non ho parole, sono contentissimo, abbiamo dimostrato chi siamo veramente. Le critiche mi spingono: le persone possono continuare a parlare, io parlo in campo".