La Gazzetta titola: "Un attacco in bilico. Giroud anima il Milan, Jovic e Okafor devono spingere"

Questa mattina la Gazzetta dello Sport, in vista della gara del Milan contro il Frosinone in programma allo stadio Benito Stirpe oggi alle 18, ha proposto un titolo sullo stato di salute e non solo del reparto offensivo rossonero. La rosea ha titolato così: "Un attacco in bilico". Nell'occhiello ha fatto i nomi: "Giroud anima il Milan col dubbio rinnovo. Jovic e Okafor devono spingere". Nel sottotitolo si va in profondità: "Anche a Frosinone si parte da Olivier che in estate sceglierà tra Diavolo e Mls".

Poi un approfondimento anche su Jovic e Okafor: "Il serbo, in scadenza a giugno, vuole meritarsi la conferma. Noah deve crescere ispirandosi a Leao". Pioli si affida ancora al suo totem di 37 anni che per la quattordicesima stagione consecutiva è andato in doppia cifra e che per l'anno prossimo deve ancora decidere cosa fare: giocarsi un altro anno ai massimi livelli oppure andare a chiudere la carriera negli Stati Uniti, battezzando con i suoi gol territori ancora inesplorati. D'altra parte Jovic e Okafor anche si giocano il futuro: Luka cerca la conferma e, a oggi, è sulla buona strada; lo svizzero cerca continuità e vuole stare alla larga dagli infortuni per dimostrare il suo valore reale.