La Gazzetta titola: "Vince sempre il Milan"

Dopo la vittoria di ieri contro il Celtic, nella prima gara dei gironi di Europa League, La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Vince sempre il Milan". In Scozia grande prova di maturità dei rossoneri che non hanno abbassato la tensione nemmeno dopo il successo nel derby. La squadra di Pioli continua a volare e ieri ha ottenuto la sua ottava vittoria in otto partite in questa stagione tra campionato ed Europa League.