La Gazzetta: "Torna la difesa tipo. E con Thiaw-Tomori cresce la media punti"

Questa sera a San Siro, il Milan torna in campo in campionato contro l'Udinese per provare a riabbracciare la vittoria che manca dalla trasferta di Genova, arrivata quasi un mese fa. La Gazzetta dello Sport si concentra sulla retroguardia rossonera, orfana di diversi pezzi ma che comunque ritrova i suoi titolarissimi: "Torna la difesa tipo. E con Thiaw-Tomori cresce la media punti".

Dopo quattro partite - sempre Genova - tornano la difesa titolare: Calabria, Thiaw, Tomori, Theo. Nello specifico con la coppia Malick-Fikayo, i rossoneri hanno une media punti migliore: 2,3 punti conquistati e 0,7 gol subiti con la coppia in campo; 1,3 punti e 1,8 gol subiti senza entrambi in campo. Stasera le prove generali per Mbappè e compagni che martedì faranno visita a San Siro.