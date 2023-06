La Gazzetta, un nome per fare coppia con Leao: "Il Milan su Thuram"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'edizione della Gazzetta dello Sport uscita questa mattina in edicola, la rosea parla di Rafael Leao che con un nuovo contratto e fresco di compleanno sarebbe pronto a prendere la numero 10 (complice l'addio di Brahim Diaz). Per aumentare la pericolosità del portoghese, il club si muove sul mercato: "Anche una nuova coppia? Il Milan su Thuram". Marcus Thuram, classe '97, si libera a zero dal Borussia Moenchengladbach e potrebbe rappresentare una ghiotta opportunità per i colori rossoneri.

Il francese dovrà decidere in quella che sembra una partita a due tra il Diavolo e il Psg che, logicamente per la maggior disponibilità economica, parte in vantaggio: potrebbe arrivare a offrire anche 6.5/7 milioni per Thuram. Il Milan punta sul fatto che garantirebbe continuità al calciatore.