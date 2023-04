La Gazzetta vaglia tutte le possibilità: "E se si va ai rigori?"

MilanNews.it

In un quarto di finale nulla si pu lasciare al caso, tutte le possibilità vanno considerate. Così fa la Gazzetta dello Sport che si chiede semplicemente: "E se si va ai rigori?". Lo spettro della lotteria dagli undici metri è concreto, visto il grande equilibrio tra le due squadre e il vantaggio minimo accumulato dal Milan nella gara di andata. Maignan e Meret sono due esperti: per il portiere francese solo 33 gol subiti su 51 calciati (12 parati, uno in Champions a Salah la scorsa stagione); il portiere del Napoli fu l'eroe della vittoria ai rigori nella Coppa Italia 2020. La rosea, per i rossoneri, considera anche il fatto che se si dovesse arrivare ai rigori, ci si giungerà dopo 120 minuti di battaglia: uno specialista come Giroud potrebbe quindi non essere in campo.