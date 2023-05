La Gazzetta verso Inter-Milan: "Leao riuscirà a ribaltare il derby?"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport titola così stamattina in vista di Inter-Milan di questa sera: "Leao riuscirà a ribaltare il derby?". A Milanello esultano per il ritorno in campo del portoghese che ha recuperato dal problema muscolare che lo ha costretto a saltare l'andata e sarà quindi regolarmente in campo dal primo minuto. A sinistra, lui e Theo Hernandez possono essere l'arma micidiale del Diavolo. Ovviamente, però, però da solo non può bastare: per fare l'impresa e ribaltare lo 0-2 di sei giorni fa servirà una prestazione da squadra.