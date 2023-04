La moviola della Gazzetta: "Fazzini-Theo: il contatto c'è"

La Gazzetta dello Sport nella sua moviola, oggi, lo commenta così: "Fazzini-Theo: il contatto c'è.Theo Hernandez pesta la linea dell’area di rigore e Fazzini, alla ricerca del pallone, prende il tendine d’Achille del milanista. Marcenaro non assegna il rigore e si affida a Valeri: il presunto labiale “ha preso prima la palla” detto a Theo dal direttore di gara non starebbe in piedi visto che l’empolese la palla pare proprio non toccarla mai".