La Nazione - Zaniolo piace in Italia: su di lui Milan, Inter e Juve

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E' indubbiamente uno dei prospetti più interessanti del calcio italiani, ma i tanti problemi fisici non hanno giovato a Nicolò Zaniolo, trequartista di fantasia e sui cui non si discutono le qualità tecniche. Come riporta La Nazione, sul giocatore ci sono gli occhi dei tre club italiani per eccellenza: Milan, Inter e Juve. La Roma, però, spara alto per il suo gioiello: la richiesta è di 60 milioni.