La pagella di Pulisic: in campo comanda lui. E' il valore aggiunto per Pioli

Dopo la rete al Bologna, ecco quella in casa contro il Torino. Christian Pulisic non poteva sognare inizio migliore con la maglia del Milan. La Gazzetta scrive: "Comanda con tecnica e rapidità", mentre il Corriere dello Sport: "E' lui il vero acquisto top dell'estate del Milan. Valore aggiunto per Pioli".

Gazzetta: 7,5

Tuttosport: 7

CorSport: 7,5

CorSera: 7,5