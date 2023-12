La panchina di Pioli traballa: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

La panchina di Pioli è traballante: non lo è mai stata così tanto da quanto il tecnico di Parma ha iniziato la sua avventura con il Milan. Il futuro di Pioli sembra segnato anche se, per ora, il club gli dà fiducia. Inutile dire che nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi, parlando dei rossoneri, sia proprio Pioli l'oggetto dei grandi titoli.

La Gazzetta dello Sport in taglio alto scrive così: "Pioli sul filo". Poi dà anche un possibile nome alternativo, anche se a oggi appare molto difficile: "Conte sullo sfondo". Nel sottotitolo si legge: "Il tecnico sotto accusa, ma mangerà il panettone... Club furioso per i 30 infortuni. E per giugno c'è un'idea". Il Corriere dello Sport scrive in taglio basso: "Pioli rischia, Ibra indaga". Tra i primi compiti di Zlatan Ibrahimovic ci sarà quello di consigliare sul futuro del suo ex allenatore: "La posizione dell'allenatore si fa difficile: niente esonero per mancanza di alternative. L'analisi dei ko affidata a Zlatan". Infine c'è Tuttosport che scrive: "Pioli, la fiducia è in scadenza". Ogni passo falso potrà essere fatale: "Risultati, infortuni, parole: Cardinale non gradisce. Il futuro? Motta, Italiano o Farioli".