La prima pagina del QS: "Il Milan senza i titolari non funziona"

Il QS di questa mattina, nella sua prima pagina, dedica in taglio basso un riquadretto alle milanesi che in questo weekend saranno impegnate con le romane (Milan in casa con la Lazio, Inter all'Olimpico contro la Roma) prima di scontrarsi in Champions League. Questo il titolo sul Milan del quotidiano: "Il Milan senza i titolari non funziona". Un ulteriore analisi su cosa sta andando storto in questo 2023 e cioè uno scarso rendimento delle seconde linee rossonere non all'altezza dei titolari.