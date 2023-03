La prima pagina del Qs: "La volata Champions. Punti di forza e debolezze: Milan e Inter attese al varco"

MilanNews.it

La prima pagina del QS, edizione Lombardia, dedica in taglio basso un riquadro alle milanesi. Il titolo recita: "La volata Champions. Punti di forza e debolezze: Milan e Inter attese al varco". Rossoneri e nerazzurri si trovano appaiati al secondo posto in classifica in rampa di lancio per la conquista di un posto Champions ma la volata inizia ora con le due squadre che passeranno un periodo significativo che le metterà di fronte anche ai ritorni degli ottavi di Champions League.