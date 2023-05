La prima pagina del QS: "Origi-Rebic, Pioli prova a svegliare il Milan 2"

MilanNews.it

Il Qs di questa mattina trova spazio per il Milan nella sua prima pagina, commentando le scelte di Stefano Pioli in vista dello Spezia soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva. Questo il titolo: "Origi-Rebic, Pioli prova a svegliare il Milan 2". Sia Ante Rebic, per dare riposo a Giroud, sia Divock Origi, per l'infortunio di Leao, avranno l'ennesima nuova chance della loro stagione per cercare di essere decisivi: a loro la possibilità di sfruttarla.