La prima pagina della Gazzetta: "Già partita la rivoluzione al Milan: via in dieci"

La Gazzetta dello Sport questa mattina tira già le somme della stagione rossonera nonostante una semifinale di Champions League ancora da giocare e il rush finale in campionato tutto da vivere. La rosea scrive in taglio alto in prima pagina: "Già partita la rivoluzione al Milan: via in dieci". Sarebbero tanti i calciatori che saranno lontani da Milanello l'anno prossimo, ognuno per motivi diversi: da chi non verrà riscattato a chi ha deluso le aspettative, fino a chi non è riuscito ad avere spazio. All'interno del giornale si leggono i nomi degli undici che, secondo la Gazzetta, potrebbero non vestire più il rossonero nella prossima stagione:

Tatarusanu

Mirante

Dest

Ballo-Tourè

Bakayoko

Adli

Vranckx

Messias

Rebic

Origi

Ibrahimovic