La prima pagina della Gazzetta: "Il patto del diavolo"

"Il patto del diavolo", questo il titolo della prima pagina della Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola. Il riferimento è all'immagine di un gruppo unito che il capitano Davide Calabria ci ha tenuto a far passare dopo le tante voci, francamente imbarazzanti e poco plausibili, che si sono rincorse sui social nelle ultime ore. "Basta falsità e cattiverie" ha tuonato il numero 2 rossonero a cui hanno fatto eco molti dei suoi compagni: un gruppo che, nonostante tutto, arriva compatto all'appuntamento di stasera per provare a rialzarsi.