La prima pagina della Gazzetta: "Pioli ci credeva. Ha il bonus Champions"

La Gazzetta dello Sport, questa mattina, parla di Stefano Pioli in taglio basso e rivela una clausola del contratto rinnovato dal tecnico rossonero lo scorso ottobre. Il titolo della rosea recita: "Pioli ci credeva. Ha il bonus Champions". Secondo l'indiscrezione, infatti, in sede di prolungamento di contratto l'allenatore del Milan aveva chiesto un premio per la vittoria in Europa: oggi, pur dificilissimo perchè ci sono due euroderby da affrontare e poi un eventuale mostro sacro come Ancelotti o Guardiola, è comunque un obiettivo rossonero. Intanto spunta il nome di Marko Arnautovic per il futuro.