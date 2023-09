La prima pagina della Gazzetta sui gironi di Champions: "Quasi bene"

"Quasi bene". Questo è il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport, riferito a come sono andati i sorteggi dei gironi di Champions League per Milan, Inter, Napoli e Lazio. Girone di ferro per Pioli: a San Siro gli ex Gigio e Tonali. Nerazzurri strafavoriti, Ancelotti al Maradona (con l'Union di Bonucci). Che pesca Sarri: big evitate.