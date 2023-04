La prima pagina della Gazzetta: "Supereroi da Champions"

MilanNews.it

La tre giorni europea è appena finita e siamo già in odore di campionato, con alcune squadre che scendono in campo già quest'oggi, ma la Gazzetta dello Sport pensa già al ritorno delle sfide di Champions League con tre italiane coinvolte e assolutamente in corsa per un posto in semifinale. Il titolo della rosea, in taglio alto, recita: "Supereroi da Champions". Il riferimento è a tre che sono stati o saranno protagonisti: Mike Maignan per il Milan, Osimhen per il Napoli e Lukaku per l'Inter.