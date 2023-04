La prima pagina della Gazzetta: "Tonali lancia la volata"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport, nella sua prima pagina, dedica spazio in taglio alto al Milan e in particolare a Sandro Tonali, specialmente in ottica qualificazione Champions. Questo il titolo della rosea: "Tonali lancia la volata". Il centrocampista è il polmone del centrocampo rossonero ed è un grande leadere all'interno nello spogliatoio. Poi un parere generale su quello che sarà il calendario delle contendenti interessate all'Europa che conta: "Sette super scontri in zona Champions".