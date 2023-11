La prima pagina di Tuttosport sulla Champions: "Parbleu Milan"

"Parbleu Milan". Apre così Tuttosport oggi in edicola, dedicando la sua copertina alla stupenda vittoria dei rossoneri di Stefano Pioli contro il Paris Saint-Germain, che tiene in vita il Milan, ancora in corsa per un posto negli ottavi. "Uno strepitoso Leao e un super Giroud ribaltano il PSG e risollevano Pioli", scrive il quotidiano nella sua analisi.