La prossima sfida di Pioli la lancia la Gazzetta: "Far brillare di nuovo Jovic"

Dopo una ricerca intensa durata tutto il calciomercato e diventata vorticosa nelle ultime 48 ore, il Milan ha preso Luka Jovic come nuovo attaccante. Per la Gazzetta delllo Sport in edicola oggi, servirà un grandissimo Stefano Pioli per ravvivare la carriera dell'attaccante serbo, ancora giovane ma un po' nelle sabbie mobili. La rosea scrive: "La prossima sfida: far brillare di nuovo il talento di Jovic".

Arrivato l'anno scorso come colpo di mercato top della Fiorentina, Jovic non è riuscito nemmeno in Toscana a far decollare (nuovamente) la sua carriera: dopo la magica stagione con l'Eintracht Francoforte, in cui fu vice-capocannoniere dell'Europa League dietro a Giroud, non si è mai confermato. Il suo trasferimento al Real Madrid è stato senza dubbio un flop. Ora ci proverà il Milan e Stefano Pioli a spolverare un talento che c'è e ha solo bisogno di essere tirato fuori.