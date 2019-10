Anche il quotidiano La Repubblica (edizione di Milano) si occupa della questione stadio. "La terza via salva-Meazza", titola in prima pagina il noto giornale, che poi aggiunge: "Una nuova vita per San Siro, non da abbattere ma da destinare a nuove funzioni: è l’ipotesi delineata dal Politecnico, advisor di Milan e Inter per il progetto stadio".