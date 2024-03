La Repubblica Milano: "Salvini 'cancella' San Siro. Sala: 'Sogna opere di fantasia'"

"Salvini 'cancella' San Siro. Sala: 'Sogna opere di fantasia'" scrive La Repubblica Milano in apertura quest'oggi. Il tema stadio continua a tenere banco. Botta e risposta a distanza tra Salvini e il sindaco di Milano Beppe Sala con San Siro (Milan e Inter in attesa) al centro del dibattito. "Purtroppo il ministro Salvini non ha alcuna competenza manageriale. Vive in un mondo in cui tutto sembra dipendere dalla volontà politica e rilascia dichiarazioni in libertà che non hanno nessuna attinenza con la realtà" le parole del primo cittadino milanese.

Queste le parole di Salvini: "Conto in un nuovo stadio del Milan e in un nuovo stadio dell'Inter. C'è bisogno di nuovi stadi in tante città italiane, fatti dai privati. Parlo non da tifoso ma da ministro. Io lascerei libera iniziativa ai privati tagliando la burocrazia, concedendo permessi rapidamente, portando infrastrutture là dove servono perché stadi nuovi e moderni sono più sicuri. Conto in un nuovo stadio del Milan, in un nuovo stadio dell'Inter e della Fiorentina. Stadi fatti dai privati che ci devono guadagnare. Da milanese mi dispiace che il sindaco di Milano abbia fatto perdere anni e soldi ai milanesi perché poi le squadre andranno fuori città".