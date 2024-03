La Repubblica titola: "Leao porta il Milan oltre le paure"

Una vittoria dolce-amara per il Milan che da una parte guarda con positività ai due gol di vantaggio messi tra sè e lo Slavia, ma dall'altra vive con la consapevolezza che si poteva fare meglio specialmente vonsiderato il fatto che i cechi hanno giocato per un'ora in dieci contro undici e sono stati comunque capaci di segnare due reti a San Siro. A brillare, tra le fila dei rossoneri, alla fine è sempre Rafael Leao, non è l'unico ad accendere la luce in attacco ma è quello che lo fa nei momenti più difficili. Per questo Repubblica, questa mattina nelle sue pagine dedicate allo sport, titola così: "Leao porta il Milan oltre le paure".

Nel sottotitolo viene fatto anche un confronto con Maignan, forse un po' troppo ingeneroso: "I lampi del portoghese meglio delle amnesie di Maignan". Sui due gol dello Slavia, onestamente, c'era davvero poco da fare. Il numero 10 invece, fa quello che gli si chiede: prendersi sulle spalle il Milan. Gli arrivano pochi palloni ma quei due che gli capitano tra i piedi li trasforma in oro: prima per sbloccare una partita fangosa, con un assist per la testa di Giroud; poi per ricacciare lo Slavia a -2 con una serpentina delle sue che viene spinta in rete da Pulisic.