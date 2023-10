La ricerca al numero 9 non si placa, Tuttosport: "Milan, quanto piace Zirkzee!"

In un mercato da protagonista, una delle mancanze che si imputa alla dirigenza rossonera è quella di non aver trovato una punta che potesse giocare un ruolo complementare a quello di Giroud. In attesa di capire come si ambienterà sul lungo periodo Luka Jovic, questa mattina il Tuttosport lancia un'indiscrezione per il futuro e scrive: "Milan, caccia al nove. Quanto piace Zirkzee!".

Dal suo arrivo in Italia l'anno scorso e con la titolarità al Bologna spalancata davanti a sè dopo la partenza di Arnautovic, Joshua Zirkzee è cresciuto moltissimo e lo sta facendo anche in questo avvio di campionato con l'ultima rete segnata a San Siro contro l'Inter prima della sosta. Tra i paragoni con Ibra e un talento individuato dal Bayern Monaco, il suo stile di gioco potrebbe essere compatibile con quello di Pioli. Sarà lui l'erede e l'allievo di Giroud?