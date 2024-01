La spesa del Milan, la Gazzetta: "Idea Matic. Prestito Chalobah, Brassier aspetta"

Le parole di ieri di Stefano Pioli pronunciate in conferenza stampa sul mercato, hanno come riacceso le voci e le indiscrezioni intorno ai rossoneri. Il Milan da qui al 1° febbraio andrà sicuramente alla ricerca di un difensore e si butterà anche su un centrocampista se ci sarà l'occasione giusta da cogliere al volo. Per questo la Gazzetta dello Sport oggi titola: "Il Milan compra con il 3x2".

Nell'occhiello si fanno i nomi: "Doppio rinforzo per Pioli. Idea Matic. Prestito Chalobah, Brassier aspetta". Per la retroguardia ci si guarda intorno: Brassier vuole il Milan ma i rossoneri devono capire se vale la pena arrivare ai 10-12 milioni richiesti dal Brest, una soluzione in prestito con diritto come quella per arrivare a Trevoh Chalobah del Chelsea sarebbe più comoda. Per la mediana si segue la rottura di Nemanja Matic con il Rennes: giocatore esperto e di grande esperienza che l'estate scorsa è stato pagato solo 3 milioni di euro e dunque gode di un costo abbordabile.