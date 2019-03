La Stampa - Attento Milan: Sassuolo incubo degli allenatori rossoneri

Il Milan adesso sogna il terzo posto, ma affronterà la squadra incubo dei suoi allenatori. Lo scrive stamane il quotidiano La Stampa, che ricorda come il Sassuolo - in passato - sia stato fatale ad Allegri, Seedorf e Inzaghi. I rossoneri scendono in campo affrontare la squadra di De Zerbi con l’intento di allungare sulla Roma, ma soprattutto superare l’Inter. Per farlo, però, sarà necessario muoversi con attenzione e non farsi prendere dalla frenesia